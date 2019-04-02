Футбол
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Вулверхэмптону»Спорт день за днем вчера в 16:53
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
|13′
Скотт Мактомини
Диого Жота
|25′
|38′
Люк Шоу
|43′
Диого Далот
|52′
Эшли Янг
|57′
Эшли Янг
|65′
Фред
Фил Джонс
Диого Жота
Иван Кавалейру
|73′
|73′
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
Рубен Винагре
Хонни Кастро
|76′
Крис Смоллинг
|77′
Рубен Невеш
Ромен Саисс
|84′
|84′
Диого Далот
Андреас Перейра
Хонни Кастро
|90′+4′
|50%
|Владение мячом
|50%
|82%
|Процент точных передач
|80%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|5
|3
|Угловые
|5
|14
|Отборы
|6
|5
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
2
Доэрти
32
Дендонкер
27
Саисс
28
Моутинью
19
Кастро
9
Хименес
7
Кавалейру
1
Де Хеа
18
Янг
12
Смоллинг
2
Линделёф
15
Перейра
39
Мактомини
4
Джонс
6
Погба
23
Шоу
11
Марсьяль
14
Лингард
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
"Манчестер Юнайтед" в матче 33-го тура чемпионата Англии уступил на выезде "Вулверхэмптону" со счетом 1:2. В составе манкунианцев гол на 13-й минуте забил Скотт Мактомини. У хозяев отметился Диогу Жота, еще один гол в свои ворота забил Крис Смоллинг.
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«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря автоголу Смоллинга
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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