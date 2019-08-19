Футбол

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: Марсьяль вывел вперёд гостейЧемпионат 15:40

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отличился на 27-й минуте матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».
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