Футбол
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: Марсьяль вывел вперёд гостейЧемпионат 15:40
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отличился на 27-й минуте матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».
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