Футбол

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз БК «Пари-Матч»: ждем яркий футбол
Букмекеры.рф
вчера в 09:00

Вулверхэмптон — Ливерпуль
2 – 1
Матч завершён
Кубок Англии, 1/32 Финала, вчера
Стадион «Молине»
6′
Деян Ловрен
Ки-Джана Хувер
15′
Джеймс Милнер
Рауль Хименес
38′
51′
Дивок Ориги
Диого Жота
Иван Кавалейру
52′
Рубен Невеш
56′
70′
Кёртис Джонс
Роберто Фирмино
70′
Дэниэл Старридж
Мохамед Салах
Хонни Кастро
Мэтт Доэрти
75′
Рауль Хименес
Элдер Кошта
83′
Прогноз от экспертов БК «Пари-Матч»: Кажется, что именно у "Вулверхэмптона" будет больше мотивации проявить себя, а "Ливерпуль" будет стараться пройти дальше на минималках.
Букмекеры.рфвчера в 09:00

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Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз БК «Пари-Матч»: ждем яркий футбол

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Прогнозы и ставки на футбол 7 января

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