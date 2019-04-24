Футбол
«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата АнглииЧемпионат 02:20
Чемпионат Англии
Стадион «Молине»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, в 21:45 мск. Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.06.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона»
Sports.ruвчера в 04:45
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Гаджеты
Глобальные вендоры умных колонок откроют российский рынок
Вендоры откроют новые рынки для роста своего бизнеса.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
МИД: Киев отказывается обсуждать инцидент в Керченском проливе
Украина уходит от предметного обсуждения ситуации в Керченском проливе и продолжает использовать ее в пропагандистских целях.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Эксперты рассказали, когда человеку нужна помощь психолога
Обновлено в 03:36
Здоровье
Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54
Политика
ФБР рассекретило данные о побеге Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане
Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 22:44
Религия
Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа
В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Футбол
Финальный эпизод «Игры престолов» покажут на «РЖД Арене»
Стриминговый сервис Amediateka покажет последнюю серию «Игры престолов» на домашнем стадионе «Локомотива».
Обновлено в 05:40
Музыка
Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии
Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.
Обновлено в 03:27
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Наука
В теле человека найдена кость, которая ранее считалась утраченной
Группа ученых из Имперского колледжа Лондона заявила, что в ходе последних исследований им удалось обнаружить у человека орган, который долгое время считался утраченным.
Обновлено в 04:55
Политика
Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского
Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на Богатырском
Сегодня, 24 апреля, в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин, в результате чего пострадали четыре человека.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram
Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Технологии
Руководство Ripple избавилось от токенов XRP. Что происходит с проектом
Технический директор компании Ripple Дэвид Шварц распродает свои монеты XRP, заявил владелец твиттер-аккаунта Hlnoooo.
Обновлено в 05:49
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Шойгу: США официально закрепили направленность против России своей ПРО
США в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Выкидыши и инсульт: что пережила третья жена Алексея Лысенкова
Актриса прошла долгий путь от работы дворником до бизнесвумен. Перед тем, как стать матерью, Ирина Чериченко перенесла несколько выкидышей.
Обновлено в 02:00