Футбол

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата АнглииЧемпионат 02:20

Вулверхэмптон — Арсенал
сегодня
в 14:45
Чемпионат Англии
Стадион «Молине»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, в 21:45 мск. Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.06.
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«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Чемпионат02:20

«Вулверхэмптон» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии по футболу

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Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона»

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