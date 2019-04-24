«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата АнглииЧемпионат 02:20

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, в 21:45 мск. Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.06.

Гаджеты Глобальные вендоры умных колонок откроют российский рынок Вендоры откроют новые рынки для роста своего бизнеса.

Политика МИД: Киев отказывается обсуждать инцидент в Керченском проливе Украина уходит от предметного обсуждения ситуации в Керченском проливе и продолжает использовать ее в пропагандистских целях.

Здоровье Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

Политика Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.

Религия Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Музыка Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!" Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".

Здоровье Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.

Экономика За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».

Политика Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.

Шоу-бизнес Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Общество Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.

Наука В теле человека найдена кость, которая ранее считалась утраченной Группа ученых из Имперского колледжа Лондона заявила, что в ходе последних исследований им удалось обнаружить у человека орган, который долгое время считался утраченным.

Политика Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.

Кино Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП на Богатырском Сегодня, 24 апреля, в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин, в результате чего пострадали четыре человека.

Здоровье Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.

Политика Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.

Технологии Руководство Ripple избавилось от токенов XRP. Что происходит с проектом Технический директор компании Ripple Дэвид Шварц распродает свои монеты XRP, заявил владелец твиттер-аккаунта Hlnoooo.

Авто Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.

Политика Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.