Вучич уточнил сроки начала проведения «Турецкого потока» через СербиюРБК 08:22

Президент Сербии Александр Вучич назвал хорошей цену на российский газ для страны, об этом он сказал в интервью РИА Новости.

с чего всё началось

Президент Сербии Александр Вучич назвал сроки начала строительства продолжения газопровода «Турецкий поток» через территорию страны.

Вучич уточнил сроки начала проведения «Турецкого потока» через Сербию

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