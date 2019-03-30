Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с КосовоРБК вчера в 23:23

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент Сербии Александр Вучич. По мнению сербского лидера, в этом случае страны Запада провели бы аналогию с Косово.
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Александр Вучич
Если бы мы сегодня это сделали, нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает.
— Александр Вучич, сербский политикТК Звезда 05:17

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