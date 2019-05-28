Политика

Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в КосовоРИА Новости 03:56

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение. Это произошло после инцидента в Косово: во вторник утром на севере самопровозглашенной республики задержали, по предварительным данным, 13 сербов.
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Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

РИА Новости03:56

Вучич привел армию в полную боеготовность после арестов сербов в Косово

РБК03:56

Президент Сербии привел армию в боеготовность

Взгляд.ру03:39

Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

Газета.Ru03:51

Армию Сербии привели в полную боевую готовность из-за ситуации в Косове

ТАСС03:46

Вучич приказал привести армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Комсомольская правда03:55

Сербия привела войска в боевую готовность

Lenta.ru03:37
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НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
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В России изменились правила медицинского страхования

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
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Политика

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Обновлено в 00:06
Экономика

Министр предложил вообще отменить пенсии

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В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников

В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.
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Общество

Девочку из Перми отстранили от занятий из-за отказа делать манту

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Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
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Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Политика

Путин призвал бороться с «несуразными» проверками бизнеса

Глава государства провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг

Премьер-министр Дмитрий Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг, подписав соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Утечка аммиака в Бельгии. Эвакуирован персонал трех предприятий

Из-за утечки аммиака проведена эвакуация персонала на трех предприятиях в бельгийской провинции Фламандский Брабант, 28 мая сообщила газета La Libre Belgique.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома

Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
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Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Спорт

Загитова в Японии выступила под живую музыку

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Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
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Момент падения башенного крана в Перми сняли на видео

На кадрах видно, что кран завалился во время поворота стрелы, при падении он развалился на три части и повредил три дома, в которых в тот момент никого не было.
Обновлено в 02:29
Происшествия

На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»

Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
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Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»

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Экономика

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
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СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
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Названы причины взрывного роста цен на овощи

Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.
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Согласно отчету, бюджет на расходы на сборные России составлял 1 миллиард 216,4 миллиона рублей.
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В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

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Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
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Эксперты составили список самых бесполезных советов врачей

Первое место занимает всем известный совет не мочить манту.
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В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

По данным МЧС по региону, легкомоторный самолет проводил сельхозобработку земель от саранчи в Приютненском районе Калмыкии.
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Ольга Полищук в эфире Первого канала рассказала, как тяжело умирала ее дочь, народная артистка РФ Любовь Полищук.
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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 31 мая 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
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Республика Косово
Государство в Европе
Частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове, в географическом регионе Косово. Столица - Приштина.
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