Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в КосовоРеальное время 04:37

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
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Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове

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Вучич привел армию в полную боеготовность после арестов сербов в Косово

РБК03:56
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Сербия готова к войне с Косово

Вести.UZ09:00
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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 31 мая 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
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