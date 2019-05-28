Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в КосовоРеальное время 04:37
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
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