Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в БерлинеRT на русском вчера в 19:57
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине. Об этом он сказал в эфире телеканала Pink.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество
«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети»
Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.
Обновлено вчера в 04:14
Общество
Медведев поручил изменить график работы школ и детских садов
Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по изменению графика работы школ и детских садов.
Обновлено 27 апреля в 04:05
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Финансы
Рубль нашел временную поддержку
Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Транспорт
Территорию вокруг «Табакерки» начали благоустраивать
Общая территория благоустройства составит более 5 га, а протяженность - 2 км. Как ожидается, здесь будут расширены тротуары, которые замостят гранитной плиткой, уберут под землю провода и поставят для пешеходов 200 новых уличных торшеров, удобные лавочки, создадут дополнительное озеленение - будет разбито более 6 тысяч кв метров газона.
Обновлено в 03:24
Музыка
Угрозы поступают дочери Алсу после скандала
Напомним, что после победы Абрамовой разгорелся скандал. Редакторов шоу пользователи обвинили в подтасовке голосов.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа ТОФ.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Транспорт
Две станции Сокольнической линии метро Москвы закроют 3 мая
До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных х автобусах КМ. О вводившихся в марте ограничениях на Сокольнической линии читайте в публикации "Ъ FM".
Обновлено в 04:17
Происшествия
Кипрский маньяк утопил тела своих жертв в ядовитом озере
Обновлено в 02:35
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя
Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.
Обновлено в 03:43
Культура
Первый канал огласил результаты голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА и сместил его с третьей строчки в РПЛ
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия
Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века
Обновлено в 03:11
Общество
Саратов попал в тройку самых бедных городов России
Саратов занял третье место в рейтинге самых бедных городов России по версии агентства ZOOM MARKET.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля
Обновлено вчера в 10:05
Игры
Надежда теплится: Кодзима не торопится отвечать, выйдет ли Death Stranding на ПК
Хидео Кодзима уже давно намекнул, что хотел бы выпустить Death Stranding не только на PS, но и на ПК, однако пока что игра считается эксклюзивом Sony.
Обновлено в 04:06
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
В апреле жители КНР вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек.
Обновлено в 04:27
Авто
Назвали лучшие автомобили с панорамной крышей
Эксперты сайта 110km.ru выбрали лучшие, по их мнению, автомобили с панорамной крышей, которые можно купить на российском рынке.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Экономика
Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплаты
Большинство российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудников в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:58
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Общество
К концу первых майских праздников в Москве потеплеет до 20 градусов
Синоптики центр погоды «Фобос» прогнозируют, что к концу первых майских праздников, 5-6 мая, в Москве потеплеет до +20 градусов, сообщил RT.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе
Советский суд Уфы продлил до 31 мая арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является фигурантом дела об изнасиловании девушки-дознавателя.
Обновлено в 04:34
Футбол
Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Девелопер «Эталон» собирается выплатить рекордные дивиденды
Совет директоров петербургской девелоперской компании "Эталон" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,19 доллара на акцию или GDR.
Обновлено в 03:36