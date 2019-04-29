Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в БерлинеRT на русском вчера в 19:57

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине. Об этом он сказал в эфире телеканала Pink.

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Общество «Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.

Шоу-бизнес Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети» Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.

Общество Медведев поручил изменить график работы школ и детских садов Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по изменению графика работы школ и детских садов.

Энергетика «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом» Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».

Технологии Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.

Финансы Рубль нашел временную поддержку Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.

Транспорт Территорию вокруг «Табакерки» начали благоустраивать Общая территория благоустройства составит более 5 га, а протяженность - 2 км. Как ожидается, здесь будут расширены тротуары, которые замостят гранитной плиткой, уберут под землю провода и поставят для пешеходов 200 новых уличных торшеров, удобные лавочки, создадут дополнительное озеленение - будет разбито более 6 тысяч кв метров газона.

Музыка Угрозы поступают дочери Алсу после скандала Напомним, что после победы Абрамовой разгорелся скандал. Редакторов шоу пользователи обвинили в подтасовке голосов.

Армия и оружие Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа ТОФ.

Происшествия Певица МакSим описала ДТП со своим участием Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.

Транспорт Две станции Сокольнической линии метро Москвы закроют 3 мая До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных х автобусах КМ. О вводившихся в марте ограничениях на Сокольнической линии читайте в публикации "Ъ FM".

Происшествия Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.

Политика Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).

Общество Саратов попал в тройку самых бедных городов России Саратов занял третье место в рейтинге самых бедных городов России по версии агентства ZOOM MARKET.

Игры Надежда теплится: Кодзима не торопится отвечать, выйдет ли Death Stranding на ПК Хидео Кодзима уже давно намекнул, что хотел бы выпустить Death Stranding не только на PS, но и на ПК, однако пока что игра считается эксклюзивом Sony.

Общество Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой В апреле жители КНР вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек.

Авто Назвали лучшие автомобили с панорамной крышей Эксперты сайта 110km.ru выбрали лучшие, по их мнению, автомобили с панорамной крышей, которые можно купить на российском рынке.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Экономика Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплаты Большинство российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудников в 2019 году.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.

Общество К концу первых майских праздников в Москве потеплеет до 20 градусов Синоптики центр погоды «Фобос» прогнозируют, что к концу первых майских праздников, 5-6 мая, в Москве потеплеет до +20 градусов, сообщил RT.

Происшествия Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе Советский суд Уфы продлил до 31 мая арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является фигурантом дела об изнасиловании девушки-дознавателя.