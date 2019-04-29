Политика
Вучич пообещал побороться за Сербию на саммите в БерлинеВести.Ru 00:25
Президент Сербии пообещал, что будет бороться за свою страну на предстоящем саммите в Берлине. Александр Вучич заявил, что будет отстаивать интересы Белграда, хотя ясно, что Сербия окажется единственным государством, выступающим против независимости Косова и Метохии.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Зеленский предложил россиянам украинское гражданство
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе и нацелен на деэскалацию конфликта.
Обновлено вчера в 10:55
Энергетика
Компания СТНТ опровергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»
Компания "Самаратранснефть-терминал" (СТНТ) заявила, что не имеет и не может иметь никакого отношения к точке вброса "грязной" нефти в трубопровод "Дружба", соответствующее обращение первого заместителя генерального директора СТНТ Антона Томилова размещено на официальном сайте компании.
Обновлено в 03:14
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Технологии
«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»
Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе
Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ
Обновлено вчера в 15:01
Общество
За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
Обновлено в 02:29
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено вчера в 12:06
Гаджеты
Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Политика
Еврокомиссар выступил за вступление балканских стран в Евросоюз
Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан выступил за приём балканских стран в состав Европейского союза.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети»
Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.
Обновлено вчера в 04:14
Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить миллиарды евро
Европейские потребители могут сэкономить после начала эксплуатации «Северный поток-2» 8 миллиардов евро в год за счет снижения цены газа на 13 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 01:42
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Общество
Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время
Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Певица МакSим рассказала, как попала в ДТП
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, как попала в аварию.
Обновлено в 02:44
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Жуткие кадры ДТП во Владивостоке, где погиб один человек
Обновлено в 00:56
Политика
Большинство россиян не следили за выборами на Украине
Большинство граждан России (67%) не интересовались ходом президентских выборов на Украине и вовсе не следили за ними или следили поверхностно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Гаттузо продолжит тренировать «Милан»
Обновлено вчера в 23:22
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Шоу-бизнес
Екатерина Рождественская назвала «Голос. Дети» школой лицемерия
Переглянув финал, фотограф пожалела участвовавших в телепроекте ребят и осудила их родителей, допускающих для детей такие стрессы, которые смог бы выдержать подчас и не каждый взрослый.
Обновлено в 02:00
Политика
Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
Российские военные научились ловить БПЛА сетью
Обновлено вчера в 11:49