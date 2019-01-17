Политика
Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчаркиИнтерфакс 10:20
Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки. Щенку, которого зовут Паша, всего четыре месяца.
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Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
Обновлено в 12:12
Авто
Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии
Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Британии арестован российский сухогруз «Кузьма Минин»
Обновлено в 08:17
Наука
В кладовке шотландского университета нашли первую таблицу Менделеева
В Сент-Эндрюсском университете (Шотландия) обнаружен старейший образец периодической таблицы химических элементов Менделеева, датированный 1885 годом.
Обновлено в 10:23
Транспорт
«Победа» заявила о прекращении международных рейсов из Пулково
«Победа» с апреля остановит программу международных полетов из Пулково из-за «систематических задержек рейсов службами аэропорта», сообщил РБК представитель авиакомпании.
Обновлено в 08:10
Политика
Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки
Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки.
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Хаски» и «Пять озер»
"Алкогольная сибирская группа" — один из крупнейших производителей водки в России, выпускает продукцию под марками "Белая березка", "Хаски", "Сиббиттер" и "Пять озёр".
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
Авто
Toyota показала спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado в России
В передней и задней части Toyota Land Cruiser Prado Style установлена светодиодная оптика, есть 18-дюймовые легкосплавные диски, боковые подножки кузова и ряд вспомогательных функций, таких как противоугонная система и опция активной и пассивной безопасности.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В горящих на северо-востоке Москвы гаражах прогремел взрыв
Взрыв произошел в горящем гараже на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Против сотрудников колонии Цеповяза возбудили новое уголовное дело
Обновлено в 11:33
Наука
Ученые предупредили об опасности кассовых чеков для здоровья
Ученые обнаружили в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, связанное с расстройствами эндокринной системы.
Обновлено в 08:02
Спорт
Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» третий раз подряд выиграл «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева победил в зачете грузовиков ралли-марафона «Дакар».
Обновлено в 11:16
Энергетика
«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома»
Киев в сентябре 2018 года добился отмены запрета на попытки ареста активов "Газпрома" в апелляционном суде Швеции.
Обновлено в 10:15
Общество
Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году
В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Полицейских из Москвы заподозрили в мошенничестве с квартирами
Сотрудники полиции по Юго-Западному округу Москвы подозреваются в мошенничестве с квартирами, у них проходят обыски, сообщается на сайте главного управления Следственного комитета (СК) по столице.
Обновлено в 12:01
Авто
С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили
Как отмечают аналитики агентства «АвтоСТАТ», за последний месяц цены на свои модели подняли 26 компаний, причем большинство из них (20) сделали это сразу после нового года.
Обновлено в 01:34
Происшествия
После взрыва в столице Колумбии погибли 8 человек
После взрыва заминированного автомобиля на территории полицейской академии в Боготе в столице Колумбии погибли восемь человек, пишет Reuters со ссылкой на заявление мэра города Энрике Пеньялосу.
Обновлено в 11:35
Энергетика
Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream 2
Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2, которые являются компаниями-операторами «Северного потока» и «Северного потока — 2».
Обновлено в 13:11
Происшествия
Фигурант дела «Сети» Игорь Шишкин приговорен к 3,5 годам колонии
Обновлено в 11:14
Интернет
В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель
«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Авто
Volkswagen представил серийный Golf GTI TCR
Компания Volkswagen представила серийный вариант «горячего» хэтчбека Golf GTI TCR, построенного по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года.
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Инсайдеры назвали даты выхода iPad 2019 и iPad mini 5
Инсайдеры со ссылкой на свои источники в среде производителей сенсорных экранов назвали даты выходов планшетных компьютеров iPad 2019 и iPad mini 5. Устройства появятся в продаже весной текущего года.
Обновлено в 13:04
Наука
Учёные рассказали о простом способе улучшить память и работу мозга
Учёные из США рассказали о действенном способе улучшить память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено в 01:40
Наука
Ученые воссоздали походку ящера, жившего 290 миллионов лет назад
Ученые, которые работают в Берлинском университете им. Гумбольдта, с помощью новейших технологий воссоздали походку ящера, жившего на Земле 290 миллионов лет назад.
Обновлено в 07:43
Общество
Mastercard взяла под контроль платные подписки
Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия клиента.
Обновлено в 08:44
Транспорт
Блогеры перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа
Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата ради съемок клипа, чем привлекли к себе внимание столичных инспекторов.
Обновлено в 07:17
Интернет
В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram
Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».
Обновлено вчера в 12:48