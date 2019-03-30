Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российскимРИА Новости вчера в 19:50
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
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Это вопрос политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает.
— Александр Вучич, сербский политикКомсомольская правда вчера в 23:10
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Президент Сербии объяснил, почему Белград не может признать Крым российским
Московский Комсомолецвчера в 20:23
Вучич: Сербия не может признать Крым российским, пока не решена ситуация с Косово
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