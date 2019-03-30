Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью РоссииРИА Новости вчера в 19:50

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Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России. В июне прошлого года Вучич в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что если бы Сербия признала Крым частью России, это означало бы поддержку независимости Косово.

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

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