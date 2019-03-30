Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью РоссииРИА Новости 19:50
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России. В июне прошлого года Вучич в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что если бы Сербия признала Крым частью России, это означало бы поддержку независимости Косово.
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Это вопрос политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает.
— Александр Вучич, сербский политикКомсомольская правда 23:10
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Президент Сербии объяснил, почему Белград не может признать Крым российским
Московский Комсомолец20:23
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