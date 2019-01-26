Вучич назвал срок начала строительства «Турецкого потока» через СербиюRambler News Service 10:15

Президент Сербии Александр Вучич назвал хорошей цену на российский газ для страны, об этом он сказал в интервью РИА Новости.

с чего всё началось

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о скором начале строительства продолжения газопровода «Турецкий поток» через территорию страны.

Вучич назвал срок начала строительства «Турецкого потока» через Сербию

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