Вучич назвал цену на российский газ для Сербии хорошейРИА Новости 05:13

Строительство продолжения газопровода "Турецкий поток" через Сербию должно начаться уже очень скоро, возможно, даже в течение дней, сказал в интервью РИА Новости президент Сербии Александр Вучич.

с чего всё началось

Президент Сербии Александр Вучич назвал хорошей цену на российский газ для страны, об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Вучич назвал цену на российский газ для Сербии хорошей

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