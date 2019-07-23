Общество
Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает МосквуГазета.Ru 08:57
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха". Она добавила, что это может быть самым холодным вторжением воздуха за этот год.
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