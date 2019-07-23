Общество

Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает МосквуГазета.Ru 08:57

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха". Она добавила, что это может быть самым холодным вторжением воздуха за этот год.
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Москву предупредили о резком похолодании

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Синоптики прогнозируют «ультраполярное вторжение» в Москве

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Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
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Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
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СМИ: Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины

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Минэнерго России надеется на сохранение в следующем году высокого спроса на нефть на мировом рынке.
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Кино

Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии

Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
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Политика

Трамп: Джонсон станет отличным премьером Великобритании

Президент США Дональд Трамп приветствовал победу британского евроскептика Бориса Джонсона на выборах нового лидера Консервативной партии.
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Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Саратовской области из-за нехватки льготных лекарств возбуждено дело

По результатам доследственной проверки после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина в Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет

Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
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Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
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Музыка

Metallica в Москве спела «Группу крови» Цоя

У группы Metallica в туре Worldwired есть традиция играть на своих концертах за границей песни местных групп, сообщает TJ.
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Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
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Технологии

В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN

Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
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Хоккей

РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»

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Музыка

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Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
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Политика

Путин поручил сократить количество тетрадей в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны сократить использование рабочих тетрадей учениками школ.
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Авто

Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler

Группа Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC) стала вторым по величине китайским акционером Daimler.
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Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

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В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям

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Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
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Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:33
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

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Экономика

Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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Безрукова продемонстрировала новую салонную укладку

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Экономика

Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз белорусских яблок

Фрукты были запрещены к ввозу в Россию из-за риска поставки под их видом продукции европейских стран, в отношении которых действует эмбарго.
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