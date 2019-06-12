Вторую солнечную электростанцию начали строить в БурятииИзвестия вчера в 04:32

В Бурятии начались работы по возведению второй солнечной электростанции в республики. Она займет более 45 гектаров, будет выдавать 15МВт и повысит надежность электроснабжения региона, сообщает РИА «Восток-Медиа». Электростанцию начали строить в Хоринском районе.

с чего всё началось

В Бурятии стартовало строительство второй солнечной электростанции. Она займет более 45 га в Хоринском районе, будет выдавать 15МВт и повысит надежность электроснабжения республики. Первая станция расположена в Бичуринском районе.

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