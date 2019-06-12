Экономика

Вторую солнечную электростанцию начали строить в БурятииИзвестия 04:32

В Бурятии стартовало строительство второй солнечной электростанции. Она займет более 45 га в Хоринском районе, будет выдавать 15МВт и повысит надежность электроснабжения республики. Первая станция расположена в Бичуринском районе.
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с чего всё началось

Вторая солнечная электростанция появится в Бурятии к осени 2019 года

В Бурятии начались работы по возведению второй солнечной электростанции в республики. Она займет более 45 гектаров, будет выдавать 15МВт и повысит надежность электроснабжения региона, сообщает РИА «Восток-Медиа». Электростанцию начали строить в Хоринском районе.
Восток-Медиа01:40

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Вторую солнечную электростанцию начали строить в Бурятии

Профиль18:00

В Бурятии начали строить вторую солнечную электростанцию

RT на русском11:27

Вторую солнечную электростанцию начали строить в Бурятии

Известия04:32

Вторая солнечная электростанция появится в Бурятии к осени 2019 года

Восток-Медиа01:40

«Хевел» к ноябрю намерена построить гелиостанцию в Бурятии за 1,3 млрд руб. - власти

Интерфакс - Россиявчера в 07:58

В Бурятии начали строить уже вторую солнечную электростанцию

REGNUMвчера в 07:53

В Бурятии начали строить вторую солнечную электростанцию

Байкал-Dailyвчера в 07:19
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика

Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»

США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
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Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
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Происшествия

Полиция задержала 200 человек на несанкционированной акции в Москве

На несанкционированное шествие в центре столицы пришли 1200 человек. Всего полицией задержаны 200 активистов.
Обновлено в 08:51
Музыка

Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 18:14
Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
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Политика

Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном

Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа

Власти Израиля объявили о закрытии рыболовной зоны сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.
Обновлено в 16:41
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Футбол

У Сарри сложности с уходом из «Челси». Маурицио настроен пессимистично

Ранее британский таблоид The Sun опубликовал информацию, согласно которой руководство лондонского "Челси" намерено провести ещё один разговор с Маурицио.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия

Осуждённая в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог в $3 млн

Россиянка Мария Лазарева, осуждённая в Кувейте на десять лет, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров (более $3 млн), сообщил её адвокат из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:59
Политика

Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково

Обновлено в 17:00
Космос

Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет

Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Самолёт, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт из-за неисправности

«Самолет Embraer 190, который следовал из Москвы в Екатеринбург, вернулся назад после взлета из аэропорта Шереметьево после того, как в полете сработали датчики неисправности подкрылок», — сообщает издание со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:47
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено вчера в 10:22
Общество

На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина

Обновлено в 09:47
Космос

Роскосмос назвал дату сдачи первой ракеты «Союз-2.1а»

Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Кино

В сеть попали снимки с Трисс и Вильгефорцем из сериала «Ведьмак» от Netflix

Произошла утечка фотографий со съемочной площадки сериала «Ведьмак» от Netflix.
Обновлено в 14:37
Общество

Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

Обновлено вчера в 14:34
Здоровье

Самописец в помощь

Если нововведение принесет эффект, самописцы внедрят во всех поликлиниках региона.
Обновлено в 16:19
Политика

МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию

МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.
Обновлено в 11:02
Общество

Der Spiegel (Германия): когда Крис Томас упал в обморок ... от голода (Der Spiegel)

После финансового кризиса резко возросло число пунктов раздачи бесплатных продуктов. Без них семья Криса Томаса выжить не смогла бы.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

Источник: Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец

Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, уже известно, что он будет атомным.
Обновлено в 18:18
Политика

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Обновлено в 16:20
Кино

Disney перезапустит мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь»

Компания Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».
Обновлено в 10:52
Общество

WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных

Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Как работают Яндекс.Новости?
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