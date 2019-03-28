Экономика

Вторую очередь Богучанского алюминиевого завода запустили в рамках КЭФРИА Новости 02:11

Второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) был запущен в ходе Красноярского экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
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Вторую очередь Богучанского алюминиевого завода запустили в рамках КЭФ

РИА Новости02:11

Вторая очередь БоАЗ запущена в рамках Красноярского форума

ПРАЙМ02:11

UC Rusal запустила на полную мощность первую очередь Богучанского алюминиевого завода

Ведомости02:15
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