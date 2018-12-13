Политика

Второй задержанный в КНР канадец, возможно, был знаком с Ким Чен Ыном
Аргументы и Факты
00:43

Власти Китая, предположительно, задержали гражданина Канады Майкла Спэйвора, который владеет международной организацией Paektu Cultural Exchange. Компания организует турпоездки в Северную Корею. Об этом сообщает Global News со ссылкой на представителя канадского МИД.
Аргументы и Факты00:43

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В Китае пропал канадский организатор встреч Ким Чен Ына и звезды НБА

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РЕН ТВвчера в 23:24

В Китае задержан канадец, организовавший встречи Ким Чен Ына и Родмана

Комсомольская правдавчера в 23:16

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Life.ruвчера в 23:06

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РИА Новостивчера в 22:40

СМИ: задержанного в Китае канадца подозревают в создании угрозы для безопасности страны

ТАССвчера в 23:44
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Политика

Тереза Мэй остается премьером Великобритании

Тереза Мэй сохраняет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны по итогам голосования о вотуме доверия.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Европарламент выступил против «Северного потока — 2»

Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом в среду, 12 декабря, сообщило агентство ТАСС.
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Политика

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Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие

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Армия и оружие

Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

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Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Смертоносность «Мертвой руки» России могла повыситься, пишут СМИ

Выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может спровоцировать Москву на принятие в военной доктрине упреждающего ядерного удара, пишет National Interest, отмечая, что в России все еще существует "мертвая рука", которая могла стать еще более смертоносной за последние годы.
Обновлено вчера в 20:25
Политика

Арестованный командир «Бердянска» отказался давать показания ФСБ

Арестованный командир украинского корабля "Бердянск" Роман Мокряк, задержанный в Керченском проливе при незаконном пересечении границы, не планирует давать никаких показаний до освобождения его экипажа.
Обновлено в 00:50
Политика

Мадуро обвинил Болтона в подготовке плана переворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в среду советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Марию Бутину навестили российские дипломаты

Дипломаты навестили девушку в тюрьме.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

США призвали СБ ООН восстановить санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона призывает к восстановлению санкций Совбеза ООН против Ирана.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Оскорбления власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству

Авторы инициативы считают, что документ необходимо дополнить нормой об ответственности за распространение в Сети материалов, выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам лишения свободы за финансовые махинации и дачу ложных показаний во время выступления в конгрессе.
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о подготовке президентом Украины Петром Порошенко массовой фальсификации на украинских выборах.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

ЕС намерен продлить санкции против России на 6 месяцев

Европейский совет планирует продлить экономические санкции в отношении России на полгода из-за инцидента в Азовском море, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие

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Ранее американское издание The National Interest рассказало, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью.
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Деннис Родман
Американский баскетболист
Бывший американский баскетболист, выступавший за различные клубы НБА. Обладатель пяти чемпионских перстней. Известен своим стилем агрессивной борьбы за подбор, а также жёсткой борьбой в защите. Был лучшим по подборам в среднем за игру на протяжении семи регулярных сезонов НБА подряд, что является рекордом за всю историю лиги. Родман семь раз входил в сборную всех звёзд защиты, дважды его признавали лучшим оборонительным игроком НБА. Его биография на сайте NBA.com начинается со слов «возможно, лучший подбирающий игрок НБА за всю историю». 1 апреля 2011 года «Детройт Пистонс» вывели из обращения игровую майку с 10-м номером, под которым играл в команде Родман. 12 августа 2011 года спортсмен был введён в Баскетбольный Зал славы.
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