Политика
На Украине начался второй тур президентских выборовRT на русском 01:00
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны. Как отмечалось, ГосЧС задействует около 39 тыс. сотрудников и более 2 тыс. единиц техники.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019: стартовал второй тур голосования
Комсомольская правда01:00
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика
Зеленский зачитал рэп Эминема и проголосовал на выборах
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Политика
Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии
Обновлено в 05:50
Политика
На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования
Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 05:21
Единоборства
Теренс Кроуфорд досрочно победил Амира Хана
Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд одержал досрочную победу в шестом раунде над экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом в поединке 20 апреля в Бруклине (США).
Обновлено в 00:56
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Обновлено вчера в 08:01
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы
Обновлено в 00:43
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во втором туре президентских выборов поддержал действующего главу страны Петра Порошенко и сравнил его с Иисусом Христом.
Обновлено в 06:00
Политика
«Белнефтехим» временно ограничил экспорт российской нефти
Белорусский концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в связи с ухудшением качества.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%
Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
Космос
Ученые: Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.
Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие
Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Политика
Суд отказался снять Зеленского с выборов
Сегодня на Украине пройдет второй тур выборов главы государства, в котором примут участие действующий президент страны Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 01:42
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Авто
«КамАЗ» создал вездеход для покорителей Севера
Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.
Обновлено вчера в 13:04
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Политика
На Украине пьяный мужчина «заминировал» избирательный участок
Пьяный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил о минировании избирательного участка в Днепропетровской области Украины.
Обновлено в 03:13
Политика
Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Здоровье
В Саранске двухлетняя девочка отравилась средством для чистки труб
Даша добралась до покупок и, открыв крышку пластиковой бутылки с надписью "Крот", она попробовала средство для чистки труб.
Обновлено в 03:17
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика
В ОБСЕ удивлены отсутствие наблюдателей на выборах на Украине
Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе удивлены малым количеством наблюдателей во время повторного голосования на Украине Об этом сообщает организация "Успешная стража".
Обновлено в 02:44