На Украине стартовал второй тур выборов президента УкраиныРоссийский Диалог 01:35

Как сообщал ранее "Российский Диалог", по последним рейтингам за Зеленского готовы проголосовать всего на 10% больше избирателей, чем за действующего главу государства. Напомним, что стало известно, когда объявят победителя второго тура выборов президента Украины.

На Украине стартовал второй тур выборов президента Украины

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