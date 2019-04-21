Политика
На Украине стартовал второй тур выборов президента УкраиныРоссийский Диалог 01:35
Как сообщал ранее "Российский Диалог", по последним рейтингам за Зеленского готовы проголосовать всего на 10% больше избирателей, чем за действующего главу государства. Напомним, что стало известно, когда объявят победителя второго тура выборов президента Украины.
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Открылся первый участок для голосования во втором туре выборов президента Украины
Интерфаксвчера в 17:55
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