Политика

На Украине стартовал второй тур выборов президента УкраиныРоссийский Диалог 01:35

Как сообщал ранее "Российский Диалог", по последним рейтингам за Зеленского готовы проголосовать всего на 10% больше избирателей, чем за действующего главу государства. Напомним, что стало известно, когда объявят победителя второго тура выборов президента Украины.
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На Украине открылись участки для голосования

Вести.Ru01:15

На Украине начались выборы президента

Газета.Ru01:02

В Австралии открылся первый избирательный участок для выборов президента Украины

РЕН ТВвчера в 17:14

Второй тур выборов президента Украины стартовал на участке в Австралии

РБКвчера в 18:07

Открылся первый участок для голосования во втором туре выборов президента Украины

Интерфаксвчера в 17:55

Голосование на выборах президента Украины началось на участке в Австралии

ТАССвчера в 17:23

Второй тур выборов президента начался на Украине

Взгляд.ру01:00
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Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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