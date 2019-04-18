Политика

Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларовВести.Ru вчера в 23:40

Александра Кужель заявила: ей стыдно за главу государства. Рейтинг он пытается завоевать не делами, а критикой в адрес соперников. Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент.
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В Верховной раде заявили, что Порошенко полностью разрушил Украину

Life.ruвчера в 19:51

В Раде призвали Порошенко «закрыть рот»

Газета.Ruвчера в 18:53

Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении Украины

Московский Комсомолецвчера в 19:16

На Украине заявили о стыде из-за Порошенко

Известиявчера в 19:05

Депутат Рады: Порошенко «разрушил на Украине всё, что возможно»

RT на русскомвчера в 18:58

Порошенко назвали главным стыдом Украины

News.ruвчера в 19:28

На Украине рассказали о стыде из-за Петра Порошенко

РИА Новостивчера в 18:09
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Обновлено вчера в 22:51
Технологии

Telegram нашёл партнёра для запуска собственной блокчейн-платформы

Обновлено вчера в 11:40
Общество

План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения

На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала

В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Здоровье

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Заммэра Томска: САХ работает с раннего утра

Обновлено вчера в 23:34
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
Технологии

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:07
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Общество

Законопроект о реновации по всей России внесен в Госдуму

С инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России, сообщает bfm.ru.
Обновлено 16 апреля в 23:08
Политика

США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы

Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Центрального банка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:33
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа

Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено вчера в 16:55
Интернет

Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей

Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 00:41
Общество

Роскачество определило лучший кефир

Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.
Обновлено в 01:00
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском

Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Экономика

Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей

Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.
Обновлено в 00:22
Технологии

В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник

Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

Штаб Навального нашел у экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Пять домов в Калифорнии и один в штате Вашингтон нашел штаб Навального у бывшего мэра краевой столицы Александра Соколова и его семьи.
Обновлено вчера в 20:07
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями

Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.
Обновлено в 00:38
Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Политика

Суд продлил арест украинским морякам

В Москве Лефортовский суд продлил сроки ареста четырем украинским морякам, которые задержаны после инцидента в районе Керченского пролива, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

На Урале возгорание цистерны с бензином предотвратила пенная атака

Сегодня ночью в промзоне Березовского городского округа на ведомственных железнодорожных путях сошла с рельсов цистерна с бензином, произошла утечка топлива.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

NYT: Трамп выслал российских дипломатов из-за фото убитых уток

Дональд Трамп не собирался высылать российских дипломатов в 2018 году из-за «дела Скрипалей», однако в ЦРУ нашли подход к президенту.
Обновлено вчера в 01:31
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Александра Владимировна Кужель
Украинский политик
Украинский политик, народный депутат Украины II, VII и VIII созывов. Член Всеукраинского объединения «Батькивщина» с 2012 года.
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