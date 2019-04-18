Политика
Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларовВести.Ru вчера в 23:40
Александра Кужель заявила: ей стыдно за главу государства. Рейтинг он пытается завоевать не делами, а критикой в адрес соперников. Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Армия и оружие
ООН выделила $2 млн в помощь пострадавшим в Ливии
Организация Объединённых Наций выделила 2 миллиона долларов в помощь пострадавшим из-за конфликта в Ливии, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев
Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.
Обновлено 16 апреля в 17:04
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии
Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Апрельский снег парализовал движение в Новосибирске
Десятибалльные пробки наблюдались сегодня в областной столице на главных магистралях. Причиной, по всей видимости, стал апрельский снег.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии
Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Космос
Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика
Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ответил на обвинения в плагиате видеоролика «Мы — российский космос», который показали в Кремле.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Кино
Студия Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в керченском колледже
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой
Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Хоккей
ЦСКА в третий раз победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:22
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву
Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле
Обновлено вчера в 06:38
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Свердловской области с рельсов сошла цистерна с топливом
В Березовском городском округе в Свердловской области с железнодорожных путей сошла цистерна с бензином, в результате чего произошла утечка топлива.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 05:58
Здоровье
Названы продукты, которые ежедневно ухудшают здоровье человека
Эксперты решили составить список продуктов, ежедневное употребление которых способно серьезно ухудшить состояние здоровья человека.
Обновлено в 02:25
Политика
Медведчук заявил о готовности поддержать стремление Зеленского к миру
«Если Зеленский действительно хочет мира и восстановления экономического потенциала Украины, то наша партия поддержит его действия», — сказал украинский политик.
Обновлено вчера в 04:22
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника
Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,49 доллара и составили 63,4 доллара за баррель.
Обновлено 16 апреля в 01:01
Космос
Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»
Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено вчера в 05:55
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено вчера в 11:40