Политика

Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларовВести.Ru вчера в 23:40

Александра Кужель заявила: ей стыдно за главу государства. Рейтинг он пытается завоевать не делами, а критикой в адрес соперников. Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент.
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Депутат Рады: Порошенко разрушил на Украине всё, что возможно

RT на русскомвчера в 18:58

Порошенко назвали главным стыдом Украины

News.ruвчера в 19:28

Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении Украины

Московский Комсомолецвчера в 19:16

На Украине заявили о стыде из-за Порошенко

Известиявчера в 19:05

В Верховной раде заявили, что Порошенко полностью разрушил Украину

Life.ruвчера в 19:51

В Раде призвали Порошенко «закрыть рот»

Газета.Ruвчера в 18:53

Депутат Рады рассказала о стыде из-за Петра Порошенко

РИА Новостивчера в 18:09
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Армия и оружие

ООН выделила $2 млн в помощь пострадавшим в Ливии

Организация Объединённых Наций выделила 2 миллиона долларов в помощь пострадавшим из-за конфликта в Ливии, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
Обновлено вчера в 20:56
Экономика

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Политика

Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев

Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.
Обновлено 16 апреля в 17:04
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии

Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Апрельский снег парализовал движение в Новосибирске

Десятибалльные пробки наблюдались сегодня в областной столице на главных магистралях. Причиной, по всей видимости, стал апрельский снег.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ

Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Космос

Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика

Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ответил на обвинения в плагиате видеоролика «Мы — российский космос», который показали в Кремле.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Кино

Студия Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в керченском колледже

Обновлено вчера в 12:18
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой

Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Хоккей

ЦСКА в третий раз победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:22
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошла цистерна с топливом

В Березовском городском округе в Свердловской области с железнодорожных путей сошла цистерна с бензином, в результате чего произошла утечка топлива.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену

Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 05:58
Здоровье

Названы продукты, которые ежедневно ухудшают здоровье человека

Эксперты решили составить список продуктов, ежедневное употребление которых способно серьезно ухудшить состояние здоровья человека.
Обновлено в 02:25
Политика

Медведчук заявил о готовности поддержать стремление Зеленского к миру

«Если Зеленский действительно хочет мира и восстановления экономического потенциала Украины, то наша партия поддержит его действия», — сказал украинский политик.
Обновлено вчера в 04:22
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,49 доллара и составили 63,4 доллара за баррель.
Обновлено 16 апреля в 01:01
Космос

Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»

Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено вчера в 05:55
Футбол

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом

Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено вчера в 11:40
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Александра Владимировна Кужель
Украинский политик
Украинский политик, народный депутат Украины II, VII и VIII созывов. Член Всеукраинского объединения «Батькивщина» с 2012 года.
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