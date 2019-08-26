Политика
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентябряИнтерфакс 04:07
Второй тур выборов президента Абхазии, в соответствии с избирательным законодательством республики, пройдет 8 сентября, сообщил в понедельник "Интерфаксу" глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Тамаз Гогия.
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Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений
Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека
В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.
Обновлено в 05:02
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Экономика
ЦБ дал прогноз роста экономики в III квартале
«По прогнозу Банка России, реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в III квартале до 0,5 – 1,0%, при этом темп прироста ВВП составит 0,8 – 1,3%», - говорится в материалах ЦБ.
Обновлено в 05:17
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Технологии
«Ethereum утратит лидерство». В чем главная проблема платформы Бутерина
Предприниматели со временем начнут чаще пользоваться услугами конкурентов Ethereum, таких платформ как EOS, Tron и NEO, если команда проекта не решит проблему масштабируемости, уверены аналитики исследовательского подразделения Binance.
Обновлено в 04:18
Здоровье
О массовых увольнениях хирургов в Нижнем Тагиле узнали в Кремле
Скандал с массовыми увольнениями хирургов из больниц в Нижнем Тагиле дошёл до администрации президента России.
Обновлено в 01:54
Футбол
Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»
Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба.
Обновлено в 04:02
Экономика
В каких регионах России чаще всего берут ипотеку
Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
Обновлено в 03:07
Политика
В Армении расследуют срыв тендера на поставку оружия из России
В Армении завели уголовное дело «о халатном отношении к службе», что привело к срыву тендера на поставку оружия, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Обновлено в 03:52
Политика
В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Авто
Представлен обновленный седан Ford Taurus
В Китае представили обновленный седан Ford Taurus.
Обновлено в 05:22
Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Обновлено в 03:33
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Хоккей
Василевский и Бобровский возглавили рейтинг вратарей НХЛ
Два голкипера хоккейной сборной России – Андрей Василевский и Сергей Бобровский, — стали во главе рейтинга вратарей Национальной хоккейной лиги, который составили эксперты NHL Network.
Обновлено в 05:20