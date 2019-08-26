Второй тур выборов президента Абхазии, в соответствии с избирательным законодательством республики, пройдет 8 сентября, сообщил в понедельник "Интерфаксу" глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Тамаз Гогия.

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

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