Политика

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентябряИнтерфакс 04:07

Второй тур выборов президента Абхазии, в соответствии с избирательным законодательством республики, пройдет 8 сентября, сообщил в понедельник "Интерфаксу" глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Тамаз Гогия.
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Кандидаты в президенты Абхазии Хаджимба и Квициния вышли во второй тур

News.ru01:32

Названа дата второго тура президентских выборов в Абхазии

Lenta.ru05:02

Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

РИА Новости05:15

Названа дата второго тура выборов президента Абхазии

RT на русском03:29

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Интерфакс04:07

Эксперт: результаты голосования на выборах президента Абхазии в Москве считают ожидаемыми

ТАСС05:31

В Стамбуле не будет голосования во втором туре выборов президента Абхазии

Sputnik Абхазия05:12
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020

Обновлено в 05:33
Общество

Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов

Обновлено в 01:53
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинской области

Обновлено в 05:26
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»

Обновлено в 02:25
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений

Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека

В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.
Обновлено в 05:02
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»

Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Экономика

ЦБ дал прогноз роста экономики в III квартале

«По прогнозу Банка России, реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в III квартале до 0,5 – 1,0%, при этом темп прироста ВВП составит 0,8 – 1,3%», - говорится в материалах ЦБ.
Обновлено в 05:17
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

Обновлено вчера в 23:30
Общество

Еще двух участников акции протеста потребовали лишить родительских прав

Обновлено в 04:50
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Культура

Алексей Шейнин объяснил причину госпитализации Олега Меньшикова

Обновлено в 03:15
Происшествия

Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину

Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Технологии

«Ethereum утратит лидерство». В чем главная проблема платформы Бутерина

Предприниматели со временем начнут чаще пользоваться услугами конкурентов Ethereum, таких платформ как EOS, Tron и NEO, если команда проекта не решит проблему масштабируемости, уверены аналитики исследовательского подразделения Binance.
Обновлено в 04:18
Здоровье

О массовых увольнениях хирургов в Нижнем Тагиле узнали в Кремле

Скандал с массовыми увольнениями хирургов из больниц в Нижнем Тагиле дошёл до администрации президента России.
Обновлено в 01:54
Футбол

Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»

Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба.
Обновлено в 04:02
Экономика

В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
Обновлено в 03:07
Политика

В Армении расследуют срыв тендера на поставку оружия из России

В Армении завели уголовное дело «о халатном отношении к службе», что привело к срыву тендера на поставку оружия, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Обновлено в 03:52
Политика

В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Авто

Представлен обновленный седан Ford Taurus

В Китае представили обновленный седан Ford Taurus.
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Политика

Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21
Финансы

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
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Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
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Хоккей

Василевский и Бобровский возглавили рейтинг вратарей НХЛ

Два голкипера хоккейной сборной России – Андрей Василевский и Сергей Бобровский, — стали во главе рейтинга вратарей Национальной хоккейной лиги, который составили эксперты NHL Network.
Обновлено в 05:20
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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