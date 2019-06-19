Политика
Второй срок: Трамп намерен «сохранить величие Америки»BFM.ru 07:29
Дональд Трамп официально объявил о своем участии в президентских выборах 2020 года. Слоган кампании теперь не «Сделать Америку снова великой», а «оставить» или «сохранить» уже существующее, по мнению президента, величие США.
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Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа.
— Майк Пенс, американский политикИнтерфакс вчера в 20:48
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
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Обновлено в 07:20
Религия
Запрет приносить свои свечи в храм прокомментировали в РПЦ
Обновлено в 06:40
Политика
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Общество
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Общество
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СМИ сообщили о появлении третьего обладателя капитала в $100 млрд
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Общество
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Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.
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Футбол
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Суд по делу о крушении Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 пройдет в Нидерландах, сообщает РИА "Новости".
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