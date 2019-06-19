Политика

Второй срок: Трамп намерен «сохранить величие Америки»BFM.ru 07:29

Дональд Трамп официально объявил о своем участии в президентских выборах 2020 года. Слоган кампании теперь не «Сделать Америку снова великой», а «оставить» или «сохранить» уже существующее, по мнению президента, величие США.
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Майк Пенс
Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа.
— Майк Пенс, американский политикИнтерфакс вчера в 20:48

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Трамп объявил о своём участии в президентских выборах 2020 года

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Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание

РИА Новостивчера в 21:15
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Ситуация на Корейском полуострове может обостриться в 2020 году, если Соединенные Штаты не убедят КНДР в готовности наладить отношения.
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