Второго пилота экстренно севшего под Жуковским самолета А321 госпитализировали. У него нашли ушибы грудной клетки. Второй пилот совершившего экстренную посадку самолета А321 Георгий Мурзин госпитализирован.

с чего всё началось

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован

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