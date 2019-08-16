Происшествия

Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализированURA.Ru 05:11

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.
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с чего всё началось

Второго пилота А321 госпитализировали

Второго пилота экстренно севшего под Жуковским самолета А321 госпитализировали. У него нашли ушибы грудной клетки. Второй пилот совершившего экстренную посадку самолета А321 Георгий Мурзин госпитализирован.
Телеканал 360°05:00

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Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован

URA.Ru05:11

Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали

РИА Новости05:56

Второй пилот севшего в кукурузу А321 попал в больницу с ушибами груди

РБК05:49

Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321

RT на русском05:05

Второй пилот аварийно севшего А321 попал в больницу

РЕН ТВ05:05

Второго пилота А321 госпитализировали

Телеканал 360°05:00

Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье аэробуса госпитализирован с ушибами груди

ТАСС04:58
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Наука

Ученые выяснили, как добиться секса от женщин

Исследователи из Польши смогли узнать, как следует вести себя мужчинам, если они хотят добиться интима от понравившихся им женщин.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»

В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Происшествия

Макгрегора могут оштрафовать за нападение на пожилого мужчину

Обновлено в 06:13
Политика

Суд Москвы оставил под арестом задержанных украинских моряков

Мосгорсуд признал законным решение о продлении содержания под стражей шестерых из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Командир аварийно севшего на поле А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:36
Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Футбол

Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле

Обновлено в 06:32
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено в 07:45
Политика

В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Баскетбол

Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов

Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000

Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.
Обновлено в 07:28
Общество

За выгул опасных собак без намордника хотят штрафовать

Обновлено в 01:42
Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Политика

В Гренландии отреагировали на сообщения о желании Трампа купить остров

Обновлено в 07:58
Общество

«Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети

Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.
Обновлено в 10:09
Футбол

Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:59
Общество

Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа

Организаторы митинга 25 августа отказались его проводить.
Обновлено в 09:55
Политика

Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде

Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
Обновлено в 09:03
Происшествия

МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька

Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна

Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Момент столкновения самолета со стаей чаек в Жуковском попал на видео

Причиной аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" рейса Москва-Симферополь действительно стало попадание птиц в двигатели.
Обновлено вчера в 03:26
Авто

Американский миллионер создал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом

Дорожный просвет внедорожника составляет 394 миллиметра, а ход подвески составляет более 480 миллиметров.
Обновлено в 04:11
Общество

Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу

Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Общество

Россиянкам разрешили сотни «мужских» профессий

Ограничения сняли на работу водителем большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники (фура, трактор, самосвал, КамАЗ) за исключением профессии машиниста строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер).
Обновлено в 09:41
Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Политика

Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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