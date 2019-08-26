Политика
Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силуКоммерсантъ 21:11
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
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Армия и оружие
Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией
Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено в 12:01
Происшествия
NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление
Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации
В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
Обновлено в 23:07
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено в 21:26
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Общество
В Екатеринбурге протестовали против скандального креста
В Екатеринбурге прошла протестная акция «Не растопчи любовь», направленная против работы «Супрематический крест».
Обновлено в 22:51
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Благовещенске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок
Днем 25 августа в Благовещенске из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. Происшествие случилось по адресу улица Дьяченко, 3/1.
Обновлено в 08:30
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату
Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.
Обновлено вчера в 03:14
Политика
СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.
Обновлено в 22:23
Политика
Меркель рассказала об условии для возвращения России к G7
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России к странам G7 возможно в случае прогресса по Минским соглашениям.
Обновлено в 14:32
Общество
Соловьев обрушился с критикой на Ельцин Центр. «Вешают лапшу на уши»
Ранее Соловьев опубликовал в своем telegram-канале пост блогера из Екатеринбурга Сергея Колясникова, который в связи с запуском сайта проекта предложил россиянам «готовить уши для лапши».
Обновлено в 08:45
Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию
Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
Обновлено в 10:00
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Кино
Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием
Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Сергей Собянин: радиологическое оборудование обновят в каждом районе
На встрече с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики мэр Москвы Сергей Собянин принял решение внедрить новый стандарт оснащения радиологическим оборудованием поликлиник и новую услугу получения результатов КТ и МРТ по электронной почте.
Обновлено в 20:10
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании
Отмечается, что выстрел был произведен по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже.
Обновлено в 22:52
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Футбол
Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
Обновлено в 13:07
Гаджеты
Смартфон Honor V30 получит модем 5G
По словам официального представителя, новинка получит модем 5G.В социальной сети Weibo появилось сообщение о том, что смартфон Honor V30 станет первым гаджетом в истории производителя, который будет работать с беспроводными сетями нового поколения 5G.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре
Выставочный образец металлической двери упал на ребенка, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено в 15:06
Космос
80 предприятий Подмосковья примут участие в МАКС-2019
Обновлено 23 августа в 06:06