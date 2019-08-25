Политика
Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силуКоммерсантъ 21:11
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
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Политика
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В России утвердили новый размер прожиточного минимума
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Обновлено 23 августа в 06:57
Армия и оружие
На Камчатке атомные подлодки вышли в море под прикрытием
В камчатском городе Вилюйске - главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - прошло учение по скрытному и безопасному выводу двух атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования.
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Игры
League of Legends – Система вечных будет доработана
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«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Политика
Министры финансов Франции и США обсудили налог для крупных компаний
Министры финансов США и Франции обсудили в воскресенье вечером на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Биаррице принятый французскими властями законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги.
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Столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в Белгороде в ночь на понедельник.
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Дубль Агуэро помог «Ман Сити» обыграть «Борнмут»
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Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
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