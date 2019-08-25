Политика
Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силуКоммерсантъ 21:11
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
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Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено вчера в 11:45
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Здоровье
Почему не стоит жить выше 7 этажа, выяснили учёные
Обновлено в 11:44
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено в 18:56
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Игры
League of Legends – Система вечных будет доработана
Первые являются общими для всех персонажей, стоят заметно дешевле, и два раза в году будут появляться в ассортименте Храмов эссенции, а вторые создаются под конкретных чемпионов и будут требовать для завершения выполнения особых условий.
Обновлено в 18:10
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.
Обновлено в 21:42
Политика
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Обновлено в 16:26
Кино
Бокс-офис США: «Падение ангела» удерживает валовую кассу от падения
Что касается следующего уикенда, то там единственной заметной премьерой значится ужастик «Не отпускай», то есть падение валовой кассы будет фактически вертикальным.
Обновлено в 12:36
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Кино
Постер «Черной Вдовы»: Наташа будет бить
Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.В фильме Наташе придется столкнуться с другой выпускницей Красной комнаты — Еленой Беловой (Флоренс Пью).
Обновлено в 18:10
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Авто
Tesla Model 3 Performance сразилась в дрэге с двумя суперкарами
Тем не менее, поскольку мы стремимся к внедрению электромобилей и работаем над тем, чтобы развеять мифы, связанные с новой технологией, нет ничего лучше, чем увидеть, как Tesla Model 3 Performance с легкостью обгонит Audi R8 и Jaguar XE.
Обновлено в 13:10
Кино
Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»
На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Экономика
Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг
Непрофильные расходы Для реализации задуманного "Почта России" просит из бюджета почти 85 млрд рублей.
Обновлено в 17:01
Авто
В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»
Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено в 07:26
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено в 21:26
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников
Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
Обновлено в 04:10
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено 23 августа в 17:29
Экономика
Большинство налоговых преференций оказались неэффективными
Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными.
Обновлено в 19:53
Футбол
AS: Моуринью ждет предложения от «Реала»
Португальский тренер Жозе Моуринью отказался от нескольких предложений, потому что ждет, когда к нему обратится «Реал», сообщает AS.
Обновлено в 05:11
Политика
Путин поручил ФСБ помочь с экспортом угля
Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ синхронизировать планы развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним с планами по экспорту угля.
Обновлено вчера в 06:36
Футбол
Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
Обновлено в 14:36
Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Кино
Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием
Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.
Обновлено в 08:15