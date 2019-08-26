Политика
Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силуКоммерсантъ вчера в 21:11
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
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Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено 24 августа в 13:02
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Недвижимость
Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем
Причиной «нестоличного» уровня цен в Колпино аналитики компании называют плохую транспортную доступность — отсутствие метро и сложности с развязками, что вынуждает местных жителей стоять в пробках или добираться в другие районы Петербурга на электричке.
Обновлено в 00:37
Футбол
Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
Обновлено вчера в 11:28
Культура
Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли
Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.
Обновлено вчера в 08:41
Кино
В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено вчера в 03:31
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено вчера в 16:59
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием
В Якутске разыскивают полицейского, который скрылся прямо со службы с оружием. Он вооружен пистолетом с двумя магазинами.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание строительной компании
В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания строительной компании «Мостобуд».
Обновлено в 00:19
Общество
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 00:00
Происшествия
Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье
Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Котова назначила нового замглавы Челябинска по градостроительству
В администрации Челябинска вновь кадровые перестановки: пост заместителя главы города по градостроительству занял Владимир Шамне.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Турист сорвался с тарзанки в ущелье в Кабардино-Балкарии
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Происшествия
В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции
Обновлено вчера в 22:45
Космос
Роскосмос проведет эксперимент по лазерной связи МКС и «Прогресса»
Роскосмос проведет на орбите эксперимент по лазерной связи между Международной космической станцией (МКС) и грузовым кораблем «Прогресс» в 2023 году.
Обновлено вчера в 20:51
Хоккей
Чмыхов: у ЦСКА были достаточно тяжёлые тренировки, в отличие от прошлого года
Защитник ЦСКА Артём Чмыхов поделился эмоциями после победы со счётом 2:1 в матче с московским «Динамо» на Кубке мэра Москвы.
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покойного мужа Игоря Малашенко
Известная светская львица Божена Рынска призналась, что ждет ребенка от своего покойного супруга Игоря Малашенко.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Обновлено вчера в 08:56
Гаджеты
Названы 5 лучших смартфонов с дисплеем до 6 дюймов
Следующим в ТОПе лучших смартфонов с дисплеем до 6 дюймов оказался Xiaomi Mi 9 SE. Его цена составляет 20 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 05:08
Экономика
Минпромторг проводит санкцопрос
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Обновлено вчера в 18:32
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Общество
Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности
«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
Обновлено 24 августа в 23:30
Политика
В Литве предсказали «ядерную гибель»
Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.
Обновлено вчера в 22:33
Здоровье
Минздрав Прикамья ответил врачам, которые заявили о забастовке из-за низкой зарплаты
Ранее недовольные медики заявили о том, что планируют забастовку из-за того, что мало получают.
Обновлено вчера в 23:42