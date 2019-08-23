Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу

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