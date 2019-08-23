Политика
Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силуКоммерсантъ вчера в 21:11
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
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Эксперты считают, что очередной пакет санкций США не навредят экономике России
Комсомольская правдавчера в 23:57
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Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России
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Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.
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Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
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Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
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