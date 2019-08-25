Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силу

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