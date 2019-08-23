Политика
Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силуТАСС 17:02
Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).
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Госдеп анонсировал дату вступления в силу второго пакета санкций по делу Скрипалей
RT на русском23 августа в 16:34
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Как открыли западные берега Северной Земли
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В Москве открылся первый шоурум седана Aurus Senat
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Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг
Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
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НАСА: пожары в Амазонке значительно увеличили количество углерода в атмосфере
Летом 2019 года ученые зафиксировали почти 85 тыс. очагов лесных пожаров в тропических лесах Амазонки.
Обновлено вчера в 08:33
Авто
Новая генерация Fiat Panda станет электрической
Обновленная итальянская модель Fiat Panda в скором времени получит модификацию с электрической установкой.
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Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
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На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
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Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема
Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.
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Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле
Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
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