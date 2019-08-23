Политика
Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силуТАСС 17:02
Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).
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Госдеп анонсировал дату вступления в силу второго пакета санкций по делу Скрипалей
RT на русском23 августа в 16:34
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