Политика
Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силуТАСС 17:02
Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).
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Госдеп анонсировал дату вступления в силу второго пакета санкций по делу Скрипалей
RT на русском23 августа в 16:34
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Позже разработчики решили снова изменить процессор и задержали выход приставки. В этот раз Smach Z разрабатывают на Ryzen Embedded V1807B.
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«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
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