Политика

Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силуТАСС 17:02

Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).
Читать в источнике
Комментировать409

Подробнее о событии

В США вступил в действие второй пакет санкций против РФ по Скрипалям

РЕН ТВ19:26

США подтвердили введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

РИА Новости23 августа в 10:05

Вступает в силу новый пакет антироссийских санкций США

Life.ru17:53

Эксперты: санкции США не навредят экономике России сильнее, чем торговые войны

ТАСС17:22

Начинает действовать второй этап санкций из-за Скрипалей

Независимая газета11:43

Госдеп анонсировал дату вступления в силу второго пакета санкций по делу Скрипалей

RT на русском23 августа в 16:34

Американские инвесторы прощаются с евробондами России

Интерфакс18:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

Елизавета II впервые посетила церковь без своего супруга

Обычно королева Елизавета II приезжает на службу со своим супругом принцем Филиппом, однако утром 25 августа она отправилась в семейную церковь в шотландской резиденции Балморал в сопровождении своего внука принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 12:47
Происшествия

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Гаджеты

Портативная консоль Smach Z на Windows 10 стала ещё мощнее

Позже разработчики решили снова изменить процессор и задержали выход приставки. В этот раз Smach Z разрабатывают на Ryzen Embedded V1807B.
Обновлено в 15:53
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Космос

Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться

Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Обновлено в 13:31
Общество

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

Обновлено в 12:34
Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Политика

Меркель рассказала об условии для возвращения России к G7

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России к странам G7 возможно в случае прогресса по Минским соглашениям.
Обновлено в 14:32
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Экономика

Российская лизинговая компания впервые получит гарантии властей другой страны

Ve Tic A.S. Инвестиции ГТЛК составили 171,1 млн евро.
Обновлено в 17:01
Энергетика

Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир

Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Телеведущий Дибров вместе с женой врезались на мотоцикле в дерево

Супруга телеведущего сообщила, что всегда любила экстрим, однако после рождения третьего ребенка стала бояться высоты и скорости.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Экс-бойфренд Виктории Бони Пьер Андрюран женился

Экс-бойфренд Виктории Бони Пьер Андрюран женился Напомним, это уже второй брак Пьера Андрюрана.
Обновлено в 10:38
Экономика

Китайские туристы потратят более 70 млрд рублей в России

В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.
Обновлено в 07:31
Технологии

«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»

Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Политика

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию

Обновлено в 10:08
Футбол

«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А

Римская "Рома" и генуэзская "Дженоа" сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счётом 3:3.
Обновлено в 17:36
Политика

Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе

Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона

Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено в 01:30
Наука

Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника

Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
Обновлено вчера в 07:19
Футбол

Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Обновлено в 09:53
Политика

В Абхазии прошли выборы президента

Обновлено в 14:01
Политика

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное