Наука
Второй пациент в мире излечился от ВИЧВести.Ru 06:50
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу. Похожим образом был излечен в 2007 году в Германии мужчина, которому также пересадили костный мозг от донора.
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