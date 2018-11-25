Футбол

Второй матч Кубка Либертадорес может быть снова перенесен
Матч ТВ
01:32

Власти Буэнос-Айреса закрыли стадион «Монументаль», на котором должен состояться ответный матч финала Кубка Либертадорес между клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», сообщает Alairelibre.
Матч ТВ01:32

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Второй матч Кубка Либертадорес может быть снова перенесен

Матч ТВ01:32

Второй матч Кубка Либертадорес может быть снова перенесен

Sportbox.RU01:32

СМИ: стадион «Ривера» закрыт властями, матч может быть перенесён

Чемпионат01:21

СМИ: Власти закрыли стадион «Ривера», что делает невозможным проведение матча с «Бокой»

Спорт-Экспресс00:01

СМИ: власти закрыли стадион «Ривера» на неопределенный срок

Газета.Ru00:27

Президенту «Ривер Плейта» пришлось прервать интервью из-за бегущей на него толпы болельщиков

Sport24.ruвчера в 23:00

Полиция Буэнос-Айреса задержала 29 человек из-за беспорядков перед вторым матчем финала Кубка Либертадорес

Sports.ru00:26
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Футбол

Олег Кононов: «Первая игра в „Спартаке“ отличается от всех других»

Обновлено в 06:30
Футбол

Хавбек «Боки» назвал финал Кубка Либертадорес зоной боевых действий

Полузащитник "Боки Хуниорс" Пабло Перес, который травмировал глаз в результате нападения болельщиков "Ривер Плейт" на автобус клуба перед заключительным матчем финала Кубка Либертадорес, прокомментировал инцидент, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Футбол

«Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу» в молодежном первенстве

Обновлено в 06:17
Футбол

Фалькао: «„Монако“ была нужна эта победа»

Обновлено в 05:57
Футбол

Симеоне: «Коста попросил о замене, почувствовав дискомфорт в ноге»

Обновлено в 05:46
Футбол

Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира»

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:52
Футбол

«Зенит» закрыл крышу стадиона перед игрой с «Ростовом»

Обновлено в 06:35
Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 02:45
Футбол

Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»

"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 04:12
Футбол

Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.
Обновлено в 04:38
Футбол

Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что учит английский язык, просматривая сериалы.
Обновлено в 05:30
Футбол

Серхио Рамос: «Реал» не проявил должного отношения к матчу с «Эйбаром»

Обновлено в 02:38
Футбол

Полузащитник «Уфы» избежал серьезной травмы в матче с «Оренбургом»

В матче 15-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (1:0) полузащитник гостей Дмитрий Сысуев получил повреждение и был заменен на 32-й минуте.
Обновлено в 05:02
Футбол

«Крылья Советов» просмотрят еще одного игрока «Ротора»

Как стало известно «Матч ТВ», хавбек «Ротора» Денис Якуба отправится в расположение «Крыльев Советов» вслед за партнером по команде защитником Максимом Карповым, который уже находится в расположение самарцев.
Обновлено в 06:01
Футбол

Игрок «Арсенала» Ткачев рассказал, почему его называют русским Халком

Обновлено в 05:54
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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