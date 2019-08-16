Происшествия
Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализированURA.Ru 05:11
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.
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с чего всё началось
Второго пилота экстренно севшего под Жуковским самолета А321 госпитализировали. У него нашли ушибы грудной клетки. Второй пилот совершившего экстренную посадку самолета А321 Георгий Мурзин госпитализирован.Телеканал 360°05:00
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Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
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Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
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Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения
В мэрии Москвы утверждают, что организаторы митинга 25 августа отказались от планов по его проведению, настаивая на проведении акции у дома № 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у дома № 9.
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Обновлено 14 августа в 23:10
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
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Театры
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Обновлено в 09:21
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Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
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WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
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Матчем «Атлетик» – «Барселона» стартует новый сезон примеры
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Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
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Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
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ЦБ рекомендовал МФО повысить качество информирования клиентов
Банк России рекомендовал микрофинансовым организациям (МФО) обратить внимание на ряд недобросовестных практик, в том числе на качество информирования клиентов об услугах МФО на всех этапах сделки, следует из сообщения пресс-службы ЦБ.
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В США обеспокоены ростом влияния России и Китая в Африке
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Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на испытания
В Петербурге от причала предприятия "Адмиралтейские верфи" на заводские ходовые испытания вышла дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", передает ОТР.
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Происшествия
В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20
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В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор
16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.
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В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта
Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
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Максим Виторган познакомил Нино Нинидзе со своими детьми
Пара взяла с собой на отдых детей от предыдущих браков: Максим — сыновей Даниила и Платона и дочь Полину, Нино — сына Сашу от бывшего супруга Кирилла Плетнева. @ninosha13 Максим и Нино стараются не афишировать свой роман, однако, судя по соцсетям знаменитостей, отношения вышли на новый уровень.
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