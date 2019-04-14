В российских регионах дорожает вторичное жильеНакануне.Ru вчера в 21:29

Наибольший рост цен на вторичное жилье отмечен в Татарстане, где квадратный метр вырос на 7%. В Ставропольском крае и на Сахалине рост составил 6%. В Санкт-Петербурге цены выросли на 5%, а в Москве - на 3%.

Экономика Петербург закупит новые трамваи с низким полом и Wi-Fi Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.

Армия и оружие В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора» Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.

Авто Автомобили марки Ravon начнут собирать в России В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Экономика ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".

Происшествия В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.

Футбол «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время.

Происшествия В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Экономика Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.

Шоу-бизнес В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.

Происшествия Квартиру раввина ограбили в центре Петербурга В Петербурге неизвестные ограбили квартиру раввина, сообщает Neva.Today. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе.

Шоу-бизнес Мужа Ксении Бородиной прооперировали Мужа Ксении Бородиной прооперировали Курбан Омаров рассказал о своем состоянии.

Шоу-бизнес Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе вышли в свет Одними из самых ярких гостей вечера стали знаменитый танцовщик Сергей Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных.

Музыка Мадонна анонсировала новый альбом «Madame X» Мадонна анонсировала выход нового альбома «Madame X» и поделилась тизером песни, которая в него войдет.

Общество В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание Двадцать российских регионов в понедельник перешли с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

Политика Команда Порошенко открестилась от билбордов с надписью «конец» Глава департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко заявил, что команда президента не имеет отношения к билбордам в стилистике агитационной кампании действующего главы государства Петра Порошенко с надписью «Конец».

Авто Volkswagen представил сразу три новых кроссовера К автосалону в Шанхае компания Volkswagen подготовилась основательно и представила несколько кроссоверов.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Происшествия Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано» Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве Агата Муцениеце неожиданно набросилась на Ксению Собчак, заподозрив ее в обмане.

Происшествия В Париже взрыв прогремел в жилом доме ЧП произошло в ночь на 15 апреля в пятиэтажном здании в 18-м округе. По данным телеканала BFMTV, взрывной волной уничтожены четыре квартиры.

Общество Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.

Экономика Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11% Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.

Происшествия Протаранивший авто посла Украины в Лондоне оказался психически больным В субботу возле посольства Украины в Лондоне мужчина на своем авто протаранил машину посла Украины.

Политика Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.