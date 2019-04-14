Недвижимость
В российских регионах дорожает вторичное жильеНакануне.Ru вчера в 21:29
Наибольший рост цен на вторичное жилье отмечен в Татарстане, где квадратный метр вырос на 7%. В Ставропольском крае и на Сахалине рост составил 6%. В Санкт-Петербурге цены выросли на 5%, а в Москве - на 3%.
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Экономика
Петербург закупит новые трамваи с низким полом и Wi-Fi
Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено вчера в 13:48
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга
Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба
По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время.
Обновлено в 02:45
Общество
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком
Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Квартиру раввина ограбили в центре Петербурга
В Петербурге неизвестные ограбили квартиру раввина, сообщает Neva.Today. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
Мужа Ксении Бородиной прооперировали Курбан Омаров рассказал о своем состоянии.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе вышли в свет
Одними из самых ярких гостей вечера стали знаменитый танцовщик Сергей Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных.
Обновлено вчера в 10:38
Музыка
Мадонна анонсировала новый альбом «Madame X»
Мадонна анонсировала выход нового альбома «Madame X» и поделилась тизером песни, которая в него войдет.
Обновлено в 01:44
Общество
В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание
Двадцать российских регионов в понедельник перешли с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Команда Порошенко открестилась от билбордов с надписью «конец»
Глава департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко заявил, что команда президента не имеет отношения к билбордам в стилистике агитационной кампании действующего главы государства Петра Порошенко с надписью «Конец».
Обновлено в 03:32
Авто
Volkswagen представил сразу три новых кроссовера
К автосалону в Шанхае компания Volkswagen подготовилась основательно и представила несколько кроссоверов.
Обновлено в 03:14
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»
Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Обновлено вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Агата Муцениеце неожиданно набросилась на Ксению Собчак, заподозрив ее в обмане.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Париже взрыв прогремел в жилом доме
ЧП произошло в ночь на 15 апреля в пятиэтажном здании в 18-м округе. По данным телеканала BFMTV, взрывной волной уничтожены четыре квартиры.
Обновлено в 04:14
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
На фиолетовой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:55
Экономика
Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%
Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Протаранивший авто посла Украины в Лондоне оказался психически больным
В субботу возле посольства Украины в Лондоне мужчина на своем авто протаранил машину посла Украины.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений
Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Экономика
Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%
Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:18