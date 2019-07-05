Средняя цена вторичной недвижимости в России к началу июля составила 64,8 тыс. руб. за кв. м, сократившись на 0,2% относительно предыдущего месяца. Такие данные приводят в «Авито недвижимости».

Вторичная недвижимость в России практически не дорожает

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