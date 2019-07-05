Недвижимость
Вторичная недвижимость в России практически не дорожаетФинмаркет 05:51
Средняя цена вторичной недвижимости в России к началу июля составила 64,8 тыс. руб. за кв. м, сократившись на 0,2% относительно предыдущего месяца. Такие данные приводят в «Авито недвижимости».
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Украина получила первую партию нефти из США
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Происшествия
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Наука
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Обновлено в 14:24
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
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Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
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Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
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Полтавская битва, произошедшая 8 июля 1709 года, стала водоразделом в истории двух стран — России и Швеции.
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Политика
Раскрыт истинный мотив атаки на Путина в эфире грузинского «Рустави-2»
Телеграм-канал obrazbuduschego объяснил ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала.
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Как пишет Teleprogramma.pro, в фильме Карена Шахназарова Лариса Долина снималась, будучи на шестом месяце беременности.
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Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено в 13:44
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Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе
Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.
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Происшествия
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Главу профсоюза Анастасию Васильеву и сопредседателя организации Владимира Сотникова остановили по пути в аэропорт Калининграда и повезли в отделение.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский и Туск посетили Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.
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В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
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Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
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Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
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Финансы
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
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Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
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Ученые раскрыли секрет успеха киновселенной Marvel
Ученые из австралийского Аделаидского университета, воспользовавшись математической моделью, установили истинные причины популярности киновселенной Marvel.
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Авто
Объявлена дата начала продаж обновленного Renault Duster
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
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