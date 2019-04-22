Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сетьLenta.ru 16:12

Первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля. Ее посмотрело рекордное количество зрителей в США. Однако видео появилось в сети за несколько часов до официальной премьеры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» утекла в сеть

РБК19:58

Второй эпизод развязки «Игры престолов» по ошибке оказался в сети

REGNUM19:38

Часть пользователей досрочно получили второй эпизод новой «Игры престолов»

Фонтанка.Ру17:05

Новый эпизод «Игры престолов» слили в Сеть

Газета.Ru16:41

Вторую серию «Игры престолов» слили в Сеть

ФАН18:36

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Lenta.ru16:12

В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»

Взгляд.ру16:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Обновлено в 20:21
Космос

SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon

Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:28
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Политика

«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео

Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.
Обновлено в 15:23
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вышел на первое место в АПЛ

Обновлено в 12:51
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика

WP: США отказались от исключений по иранским санкциям

США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:07
Политика

Зеленский дал первые обещания по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Общество

Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях

В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Общество

Теплицы хотят облагать штрафами и налогами

Россиян вынуждают оформлять теплицы как объект недвижимости и платить налоги, сообщает «URA.RU».
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Религия

Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах

У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено в 17:59
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Политика

Глава Военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку

Ранее в воскресенье власти Саудовской Аравии и ОАЭ пообещали оказать поддержку народу Судана в $3 млрд.
Обновлено в 11:13
Здоровье

Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном

Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G

Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 10:24
Общество

Михалков решил засудить торговцев биодобавками

Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Гаджеты

Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC

Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено в 14:19
Политика

Спикер парламента Украины призвал не паниковать и «держать строй»

После обработки 5,96% протоколов Зеленский набирает 72% голосов. Порошенко уже признал поражение.
Обновлено в 16:21
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла

Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Политика

Биография Владимира Зеленского

Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).
Обновлено в 14:24
Происшествия

Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР

Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".
Обновлено в 19:21
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены

Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 04:06
Космос

Эксперты рассказали о причинах уменьшения массы Солнца

Обновлено 19 апреля в 19:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, с 2011 г. (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное