Вторая серия «Игры престолов» утекла в сетьLenta.ru 16:12

Первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля. Ее посмотрело рекордное количество зрителей в США. Однако видео появилось в сети за несколько часов до официальной премьеры.

Космос SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".

Музыка Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Политика «Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Политика WP: США отказались от исключений по иранским санкциям США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Политика Зеленский дал первые обещания по Донбассу Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.

Происшествия Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!" По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.

Общество Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.

Общество Теплицы хотят облагать штрафами и налогами Россиян вынуждают оформлять теплицы как объект недвижимости и платить налоги, сообщает «URA.RU».

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Религия Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).

Экономика Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.

Политика Глава Военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку Ранее в воскресенье власти Саудовской Аравии и ОАЭ пообещали оказать поддержку народу Судана в $3 млрд.

Здоровье Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.

Гаджеты Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.

Общество Михалков решил засудить торговцев биодобавками Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.

Гаджеты Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Происшествия Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.

Экономика Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.

Политика Биография Владимира Зеленского Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).

Происшествия Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".