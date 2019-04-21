Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сетьLenta.ru 16:12

Первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля. Ее посмотрело рекордное количество зрителей в США. Однако видео появилось в сети за несколько часов до официальной премьеры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» по ошибке попала в Сеть

Слово и Дело16:16

Новый эпизод «Игры престолов» слили в Сеть

Газета.Ru16:41

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Lenta.ru16:12

В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»

Взгляд.ру16:06

Amazon допустил утечку второй серии финального сезона «Игры престолов»

Kinonews.ru16:30

Часть пользователей досрочно получили второй эпизод новой «Игры престолов»

Фонтанка.Ру17:05

2 серию 8 сезона «Игры престолов» слили в сеть раньше премьеры

Городской портал Новый Нижний17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Игры

Названа дата релиза Cyberpunk 2077

Обновлено в 07:30
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом

Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
Гаджеты

Повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя

Даже хороший гаджет, приобретенный за немалую сумму, быстро выйдет из строя, если допустить эти ошибки.
Обновлено в 15:30
Политика

ЦИК Украины начал публиковать результаты выборов президента

Обновлено в 15:00
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Общество

В Петербурге началось строительство судебного квартала

Обновлено в 15:40
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странном заболевании актрисы

Юлия Вербицкая постоянно созванивалась с Цывиной и пыталась договориться о встрече, но Ирина все время переносила это событие, говорила, что мерзнет и не хочет выходить из дома в такую погоду.
Обновлено в 15:04
Политика

Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского поздравил с победой на выборах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 17:02
Общество

В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»

Обновлено в 10:32
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Активист Зубейр Хамхоев задержан в Ингушетии

Зубейр Хамхоев доставлен в Нальчик по делу о столкновениях протестующих и силовиков на акции протеста в Ингушетии, сообщил адвокат Калой Ахильгов.
Обновлено в 12:12
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Религия

Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 21:37
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Футбол

Головин в матче с «ПСЖ» забил второй гол в чемпионате Франции

Обновлено в 16:49
Политика

США дали Порошенко гарантии неприкосновенности

Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 16:54
Общество

Метеорит над Нижним Новгородом сняли на видео

В Сети появилось видео предполагаемого метеорита, пролетевшего в ночь на воскресенье над Нижегородской областью.
Обновлено в 05:08
Футбол

Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре

Обновлено вчера в 18:09
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Во время взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

Обновлено в 04:03
Политика

Кучма пожалел будущего президента Украины

Обновлено в 11:16
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Наука

Ученые-астрономы нашли самую массивную нейтронную звезду

Обновлено в 04:17
Политика

Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык

Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, с 2011 г. (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное