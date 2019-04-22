Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сетьLenta.ru 16:12

Первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля. Ее посмотрело рекордное количество зрителей в США. Однако видео появилось в сети за несколько часов до официальной премьеры.
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Часть пользователей досрочно получили второй эпизод новой «Игры престолов»

Фонтанка.Ру17:05

Вторую серию «Игры престолов» слили в Сеть

ФАН18:36

В сеть по ошибке «утекла» вторая серия «Игры престолов»

Экономика сегодня17:22

В сети опубликовали вторую серию восьмого сезона «Игры престолов»

Snob.ru18:45

Новый эпизод «Игры престолов» слили в Сеть

Газета.Ru16:41

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Lenta.ru16:12

В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»

Взгляд.ру16:06
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Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Обновлено в 01:24
Происшествия

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 17:21
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 12:46
Политика

Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс

Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено в 16:01
Авто

Владелец Honda Element превратил свой автомобиль в Range Rover

Безусловно владелец машины очень старался, но поклонники Range Rover увидят подлог сразу же, даже не всматриваясь в автомобиль.
Обновлено в 14:58
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Футбол

Спартак — Енисей 2:0

Обновлено в 11:50
Футбол

ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом Греции

ПАОК стал чемпионом впервые за 34 года, выиграв третье золото в истории.
Обновлено в 14:16
Политика

Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию

Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

В квартире Анны Хилькевич поселилась еще одна женщина

Актриса рассказала о том, что с недавних пор помощница, которую она наняли для присмотра за детьми, теперь имеет в квартире свою комнату.
Обновлено в 17:10
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Футбол

Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную России

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову будет тяжело сразу стать основным в национальной команде страны.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,35% голосов, почти в три раза опережая действующего главу государства Петра Порошенко, которого поддержали 24,3% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов.
Обновлено в 18:06
Гаджеты

AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%

Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов сыграл за ФК «Камаз»

Обновлено в 13:49
Политика

Зеленский хочет перенести администрацию президента в пригород Киева

По предварительным данным победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский не желает работать в здании администрации главы государства на улице Банковой в центре Киева, которую ранее традиционно занимали все президенты.
Обновлено в 15:52
Космос

Раскрыт зверский план конца света

Обновлено вчера в 17:03
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

Обновлено в 04:29
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Политика

Лавров объяснил, почему в 2014 году Россия признала выборы на Украине

В интервью телеканалу «Звезда» глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что в 2014-м году российская сторона признала президентские выборы на Украине, так как ставший главой государства Петр Порошенко обещал в короткие сроки разрешить конфликт в стране.
Обновлено в 07:38
Политика

Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти

Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.
Обновлено в 15:03
Политика

Генсек НАТО Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах

В своем Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разместил сообщение, в котором поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, а также выразил надежду на то, что Киев продолжит с Альянсом продуктивное сотрудничество.
Обновлено в 16:32
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
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Game of Thrones, сериал, с 2011 г. (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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