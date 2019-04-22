Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сетьLenta.ru 16:12
Первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля. Ее посмотрело рекордное количество зрителей в США. Однако видео появилось в сети за несколько часов до официальной премьеры.
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Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Обновлено в 01:24
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 17:21
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 12:46
Политика
Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс
Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено в 16:01
Авто
Владелец Honda Element превратил свой автомобиль в Range Rover
Безусловно владелец машины очень старался, но поклонники Range Rover увидят подлог сразу же, даже не всматриваясь в автомобиль.
Обновлено в 14:58
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Футбол
Спартак — Енисей 2:0
Обновлено в 11:50
Футбол
ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом Греции
ПАОК стал чемпионом впервые за 34 года, выиграв третье золото в истории.
Обновлено в 14:16
Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
В квартире Анны Хилькевич поселилась еще одна женщина
Актриса рассказала о том, что с недавних пор помощница, которую она наняли для присмотра за детьми, теперь имеет в квартире свою комнату.
Обновлено в 17:10
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Футбол
Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную России
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову будет тяжело сразу стать основным в национальной команде страны.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,35% голосов, почти в три раза опережая действующего главу государства Петра Порошенко, которого поддержали 24,3% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов.
Обновлено в 18:06
Гаджеты
AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%
Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов сыграл за ФК «Камаз»
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский хочет перенести администрацию президента в пригород Киева
По предварительным данным победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский не желает работать в здании администрации главы государства на улице Банковой в центре Киева, которую ранее традиционно занимали все президенты.
Обновлено в 15:52
Космос
Раскрыт зверский план конца света
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев
Обновлено в 04:29
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Политика
Лавров объяснил, почему в 2014 году Россия признала выборы на Украине
В интервью телеканалу «Звезда» глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что в 2014-м году российская сторона признала президентские выборы на Украине, так как ставший главой государства Петр Порошенко обещал в короткие сроки разрешить конфликт в стране.
Обновлено в 07:38
Политика
Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти
Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.
Обновлено в 15:03
Политика
Генсек НАТО Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах
В своем Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разместил сообщение, в котором поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, а также выразил надежду на то, что Киев продолжит с Альянсом продуктивное сотрудничество.
Обновлено в 16:32
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47