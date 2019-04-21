Вторая серия «Игры престолов» попала в СетьТелеканал 360° вчера в 21:03

Пользователи Reddit рассказали о возможности просмотра второго эпизода нового сезона популярного сериала, который в сети HBO еще не транслировался. Пользователи в Германии, купившие весь восьмой сезон «Игры престолов», смогли получить доступ к неизданному эпизоду сразу после просмотра первой серии.

Политика Штаб Зеленского рассказал о возможности роспуска Рады Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков не исключил роспуска Верховной рады после смены власти на Украине.

Политика ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Происшествия Бывшие топ-менеджеры банка «Югра» помещены под домашний арест Ранее основной владелец «Югры» Алексей Хотин по делу о хищении у банка 7,5 миллиарда рублей был отправлен под домашний арест до середины июля.

Политика Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича Штаб Зеленского отказался принять поздравление от Виктора Януковича в адрес Владимира Зеленского по случаю победы того на выборах.

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.

Экономика Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.

Происшествия Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.

Политика Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.

Авто 9 причин сменить моторное масло в апреле 2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.

Общество Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».

Космос Российский стартап намерен транслировать рекламу из космоса Российская компания объявила о поиске клиентов для проецирования брендов из космоса.

Политика Эксперты спрогнозировали отношения России и Украины при Зеленском Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский может смягчить политику Киева в отношении украинизации и милитаризации, но радикально курс страны не поменяет.

Общество «Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.

Происшествия В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Энергетика WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.

Происшествия На Кубани после смертельного ДТП со «скорой» возбудили дело В Крымском районе возбудили уголовное дело в отношении водителя BMW, столкнувшегося с машиной скорой помощи.

Наука Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.