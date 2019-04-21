Кино

Вторая серия «Игры престолов» попала в СетьТелеканал 360° вчера в 21:03

Пользователи Reddit рассказали о возможности просмотра второго эпизода нового сезона популярного сериала, который в сети HBO еще не транслировался. Пользователи в Германии, купившие весь восьмой сезон «Игры престолов», смогли получить доступ к неизданному эпизоду сразу после просмотра первой серии.
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Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть

РИА Новости00:55

Вторая серия восьмого сезона сериала «Игра престолов» утекла в сеть до официального выхода

Эхо Москвывчера в 22:23

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Lenta.ruвчера в 16:12

Часть пользователей досрочно получили второй эпизод новой «Игры престолов»

Фонтанка.Рувчера в 17:05

Новый эпизод «Игры престолов» слили в Сеть

Газета.Ruвчера в 16:41

Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» утекла в Сеть

РБКвчера в 19:58

В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»

Взгляд.рувчера в 16:06
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Политика

Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Здоровье

В России впервые в мире пересадили одновременно лёгкие и печень

Медик подчеркнул, что фактически пересажены были сразу три внутренних органа — пара лёгких и печень.
Обновлено в 07:01
Политика

Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Российские артисты поздравили Владимира Зеленского с победой и выразили надежду, что запреты на выступления на Украине будут сняты.
Обновлено в 04:21
Хоккей

«Динамо»: Крикунов останется главным тренером

Обновлено в 04:43
Происшествия

Столкновения жителей с полицией в Панкисском ущелье попали на видео

Youtube-канал Ruptly опубликовал видеозапись столкновения жителей Панкисского ущелья в Грузии с полицией, которые произошли во время протестов из-за строительства ГЭС.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика

Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Политика

ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина

Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Музыка

Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР

Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:49
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой

В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Энергетика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Мизулина признала, что изобилие прав ограничивает свободу россиян

Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает, что россиянам не нужно слишком много прав – потому что права как раз и ограничивают свободу.
Обновлено в 06:43
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш отсудил 100 тыс. рублей за 14 суток ареста

Первомайский суд Краснодара взыскал 100 тыс. руб. в пользу краснодарского адвоката Михаила Беньяша, которого задержали в ходе протестной акции 9 сентября 2018 года и теперь обвиняют в причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов.
Обновлено в 06:14
Здоровье

В США подсчитали смертность от неправильных диет

Одной из самых опасных исследователи назвали "натриевую диету", при которой основу рациона питания составляет красное мясо.
Обновлено в 05:25
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой

Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 05:21
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Авто

Renault не планирует смену поколения флагманского Koleos

Напомним лишь, что в 2018 году модель купили всего 19 тысяч раз, в то время как компактный Captur, который, к слову, тоже готовится к обновлению, разошелся тиражом в 215 тысяч экземпляров.
Обновлено в 03:54
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

«Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес».
Обновлено в 06:35
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Иран и Пакистан сформируют совместные антитеррористические силы

«Иран и Пакистан собираются создать совместные силы быстрого реагирования для борьбы с терроризмом на приграничных территориях», — заявил президент и глава правительства Исламской Республики Иран Хасан Роухани.
Обновлено в 06:44
Хоккей

Нападающий Максим Тальбо покинул «Авангард»

Обновлено в 06:29
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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