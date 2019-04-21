Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времениВерсия.Инфо 19:38

В интернете, на несколько часов раньше премьеры, появилась вторая серия знаменитого сериала «Игра Престолов». Серия была с оригинальной аудиодорожкой и в плохом разрешении, но этого хватило, чтобы по сети разлетелись спойлеры. Финальный сезон известного сериала вновь попадает под внимание.

Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времени

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