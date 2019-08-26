Общество

Новый ДеньНовый ДеньВторая семья в Москве рискует лишиться ребенка за участие в митинге

В Москве подан второй иск о лишении родительских прав участников акции протеста, которая была объявлена мэрией несанкционированной. Судебное заседание назначено на 2 сентября. Судя по информации на карточке суда, речь идет о супругах Хомских, иск подал Никулинский межрайонный прокурор.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось
Как сообщает
 в Telegram «Апология протеста», которая будет защищать интересы Хомских в суде, Петр Хомский был заснят на видео, где его назвали «охранником Навального».
News-24.ru06:08

Подробнее о событии

Еще двух участников акции протеста потребовали лишить родительских прав

РБК04:50

Прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну пару за акцию протеста

Дождь03:28

Еще одну семейную пару хотят лишить родительских прав после участия в митинге с детьми

Эхо Москвы09:30

Прокуроры потребовали лишить родительских прав еще одну пару участников протестов

Интерфакс04:15

Правозащитники: еще одну пару требуют лишить родительских прав за акцию протеста

Коммерсантъ04:14

Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав супругов Хомских за участие в митингах

ТАСС04:02

Еще одной паре москвичей пригрозили отобрать детей из-за митинга

Московский Комсомолец04:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Происшествия

Пассажирский поезд из Петербурга забросали камнями в Чечне

Ридус вчера в 14:10
Музыка

Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Политика

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Хоккей

Василевский возглавил рейтинг лучших голкиперов НХЛ, Бобровский второй

ProstoProSport 09:25
Армия и оружие

В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Происшествия

В Чечне 17-летняя девушка зарезала мать и сестру

Следственные органы завел уголовное дело в отношении 17-летней девушки по подозрению в убийстве матери и сестры в Чечне.
Московский Комсомолец 08:42
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»

Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».
RT на русском 07:15
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт» проведет консультации для инозаказчиков по Су-57 на МАКС-2019

"Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) готов проконсультировать потенциальных инозаказчиков по вопросу приобретения экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 с привлечением специалистов предприятия-разработчика.
ТАСС 06:05
Политика

Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона

В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.
Коммерсантъ 07:56
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Происшествия

Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково

Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Политика

Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Происшествия

Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео

РИА Новости 07:19
Политика

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Происшествия

В Лондоне полиция задержала почти 100 человек на карибском карнавале

Во время шествия были ранены 11 стражей порядка Лондонская полиция задержала 97 человек во время ежегодного карибского карнавала в Ноттинг-Хилле, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения Скотланд-ярда.
Аргументы и Факты 07:18
Экономика

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
News.ru вчера в 22:21
Футбол

«Локомотив» может усилиться футболистом «Интера»

Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу.
Вести.Ru 09:42
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

РИА Новости вчера в 22:50
Футбол

Черчесов объяснил отсутствие Чалова в сборной: «Дзюба лучше»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, из-за чего он постоянно вызывает в команду Артема Дзюбу, но порой игнорирует нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Московский Комсомолец 08:28
Общество

Пользователи Сети нашли живого «Стива Джобса» в Египте

ТК Звезда 09:01
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

ТАСС вчера в 23:30
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи

Российская газета 08:49
Политика

Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии

Выборы президента Абхазии прошли 25 августа, на данный момент идет подсчет голосов.
Московский Комсомолец 03:01
Общество

Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей

Lenta.ru 01:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное