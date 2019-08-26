с чего всё началось

В Москве подан второй иск о лишении родительских прав участников акции протеста, которая была объявлена мэрией несанкционированной. Судебное заседание назначено на 2 сентября. Судя по информации на карточке суда, речь идет о супругах Хомских, иск подал Никулинский межрайонный прокурор.

Вторая семья в Москве рискует лишиться ребенка за участие в митинге

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.

Музыка Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос» Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.

Армия и оружие В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Происшествия В Чечне 17-летняя девушка зарезала мать и сестру Следственные органы завел уголовное дело в отношении 17-летней девушки по подозрению в убийстве матери и сестры в Чечне.

Политика Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8 Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.

Футбол УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага» Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».

Армия и оружие «Рособоронэкспорт» проведет консультации для инозаказчиков по Су-57 на МАКС-2019 "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) готов проконсультировать потенциальных инозаказчиков по вопросу приобретения экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 с привлечением специалистов предприятия-разработчика.

Политика Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Происшествия Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Политика Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.

Политика Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.

Происшествия В Лондоне полиция задержала почти 100 человек на карибском карнавале Во время шествия были ранены 11 стражей порядка Лондонская полиция задержала 97 человек во время ежегодного карибского карнавала в Ноттинг-Хилле, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения Скотланд-ярда.

Экономика Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.

Футбол «Локомотив» может усилиться футболистом «Интера» Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу.

Футбол Черчесов объяснил отсутствие Чалова в сборной: «Дзюба лучше» Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, из-за чего он постоянно вызывает в команду Артема Дзюбу, но порой игнорирует нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.