Общество
Новый ДеньВторая семья в Москве рискует лишиться ребенка за участие в митинге
В Москве подан второй иск о лишении родительских прав участников акции протеста, которая была объявлена мэрией несанкционированной. Судебное заседание назначено на 2 сентября. Судя по информации на карточке суда, речь идет о супругах Хомских, иск подал Никулинский межрайонный прокурор.
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с чего всё началось
Как сообщает в Telegram «Апология протеста», которая будет защищать интересы Хомских в суде, Петр Хомский был заснят на видео, где его назвали «охранником Навального».News-24.ru06:08
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