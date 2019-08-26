с чего всё началось

По словам главы юридической службы «Апологии протеста» Алексея Глухова, Хомские не знали о предварительной беседе по иску, которая прошла 22 августа. Ранее прокуратура потребовала лишить родительских прав семью Проказовых, которые взяли годовалого ребенка на акцию протеста 27 июля.

У семейной пары хотят изъять детей за участие в акции протеста

Происшествия РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Общество Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.

Экономика Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group В результате сделки доля Александра Мамута снизилась до 46,5%, доля Era Capital будет 7%. Сделка со Сбербанком позволила Rambler Group рассчитаться по своим долгам.

Фигурное катание Фигурному катанию предрекли революционные изменения «Революционные изменения» могут вступить в силу после Олимпийских игр 2022 года, рассказал агентству «Р-Спорт» вице-президент ISU Александр Лакерник.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Здоровье В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Авто JAC представил в России новый пикап JAC T6 В рамках ежегодной дилерской конференции JAC Motors RUS состоялась презентация нового полноприводного рамного пикапа JAC T6 .

Культура Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.

Политика Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.

Политика Трамп заявил о готовности России вернуться в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение.

Баскетбол Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.

Космос На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс» Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит.

Политика Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.

Энергетика Цены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2% На заправках топливо в июле подорожало в среднем на 0,2 процента. Наиболее заметный рост был в Иркутской области и Тыве.

Политика Касамара отказалась от дебатов с Соболь Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.

Экономика Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.

Политика Макрон анонсировал саммит президентов США и Ирана Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «семерки» в Биаррице сообщил, что идет подготовительная работа к встрече президента Ирана Хасана Роухани и лидера США Дональда Трампа (трансляцию пресс-конференции вел телеканал NBC).

Политика На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию» Экс-глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.